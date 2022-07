Bill Kaulitz & "Prince Charming"-Lars Tönsfeuerborn: Jetzt ist es offiziell

Das Bill Kaulitz auf eine große Fan-Gemeinschaft blicken kann, ist definitiv nichts Neues! Egal was Bill bei "Instagram" postet, er erhält stets eine Reihe von "Likes" und Komplimenten unter seinen Beiträgen! Doch womit allerdings niemand gerechnet hat: Bill ist scheinbar auch bei "Prince Charming"-Kandidat Lars Tönsfeuerborn ganz groß im Rennen! So krönt auch der Ex-Freund von Nicolas Puschmann den jüngsten Beitrag von Bill mit einem eigenen "Like". Für Bill sicherlich ein ganz besonderes Komplimenten! Schließlich ist es nicht selbstverständlich, dass sich die Promis untereinander unterstützen! Ob die beiden sich demnächst wohl auch mal im realen Leben treffen werden, oder vielleicht sogar ein eigenes Projekt in Angriff nehmen? Wir können gespannt sein ...