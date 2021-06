Bill Kaulitz & "Prince Charming" Lauritz Hofmann: Bei Instagram machen sie es offiziell

Via "Instagram" meldet sich Lauritz Hofmann nun mit einer ganz besonderen Botschaft bei seinen Fans zu Wort. So teilt er ein Foto von sich, auf dem er das It-Shirt aus der aktuellen "Magdeburg Los Angeles"-Kollektion trägt. Wie es scheint, ist Lauritz scheinbar ein absoluter Fan der Kaulitz/"Tokio Hotel"-Mode. Aber nicht nur die Community des "Prince Charming"-Kandidaten scheinen sich über den Post zu freuen! Auch Bill Kaulitz stellt nun ganz öffentlich seine Begeisterung zur Show! So repostet er den Schnappschuss von Lauritz prompt in seiner eigenen Story! Was für eine wundervolle Geste! Bill und und der "Prince Charming"-Kandidat machen also öffentlich gar kein Geheimnis daraus, dass sie sich gegenseitig symphytisch finden! Wie toll!