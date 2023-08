Bill Kaulitz & Shirin David: Süße Beichte nach dem "The Voice"-Dreh

Doch auch mit den anderen Coaches stimmt die Chemie. Ronan kommt aus dem Schwärmen über Deutschlands berühmteste Zwillinge gar nicht mehr raus. "'Durch den Monsun' ist mittlerweile mein Lieblingslied", verkündet er. Obwohl sich die drei öfters mal kabbeln, können sie nicht lange böse aufeinander sein. "Wir hatten viel Spaß. Es gab eine Menge Geplänkel zwischen Bill, Tom und mir." Sie haben dem Iren sogar den Spitznamen "Ronnie" verpasst. "Nun, sie denken, ich mag das nicht, aber eigentlich mag ich es." Und auch Giovanni liebt den Humor der Kaulitz-Brüder. "Es sind zwei liebe, gut erzogene Jungs, die einen großen Entertainmentfaktor mitbringen." Wer mitlachen will, muss nicht mehr allzu lange warten. "The Voice of Germany" startet am 21. September 2023. Ab dann flimmert die Show immer donnerstags auf ProSieben und freitags in SAT.1 um 20:15 Uhr über die TV-Bildschirme.