Bill Kaulitz & Tom Kaulitz: Plötzlicher Neuanfang! Jetzt ist alles anders!

Wie Bill und Tom beide berichten, sind sie absolute Berlin-Fans! So kommen sie aus dem Schwärmen über die Hauptstadt gar nicht mehr heraus. Bill erklärt via "YouTube": "Für mich bedeutet Berlin so viel Spaß und Freude. Das Nachtleben, die Musik, alles, was wir mit der Band machen, das passiert in Berlin." Dazu ergänzt Tom: "Berlin war für uns immer wie ein alter Freund. Die Stadt war immer wie eine enge Person, die uns verließ, die wir nicht mehr um uns herum haben oder die du lange nicht mehr gesehen hast. (...) Für mich ist es das Zuhause weg von Zuhause." Wow! Was für ehrliche Worte! Wie es scheint, hat Berlin auf Bill und Tom einen ganz besonderen Zauber. Ist dies wohl auch der Grund dafür, dass sie bei ihrer Musik jetzt einiges ändern wollen?