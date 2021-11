Bill Kaulitz & Tom Kaulitz: Skurriler Stripclub-Zwischenfall!

Doch die Geschichte wurde noch skurriler. "Wir waren vorher noch mit Jay-Z essen", fügt Tom hinzu. "Der war ja auf unserer Show damals. Und dann haben wir dem noch so kackfrech gesagt: 'Komm, wir gehen noch in nen Stripclub!' Und er so: Äh, nein! Der hatte keinen Bock auf nen Stripclub. Wir fanden damals mit 18 natürlich noch total geil." Tja, Zeiten ändern sich...

Jetzt soll es jeder wissen! Womit Bill und Leni Klum vor Kurzem für Aufruhr sorgten, seht ihr im Video: