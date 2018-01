Bill Kaulitz: Unerwartete Gefühls-Offenbarung!

Bill Kaulitz hält sein Privatleben größten Teils bedeckt. Kommt doch eine private-Info an die Öffentlichkeit, reagieren seine Fans umso interessierter. So auch jetzt: Bill überrascht seine Anhänger mit einer unerwarteten Gefühlsoffenbarung.

Bill Kaulitz: Dieses Foto sorgt für Spekulationen!

Bill Kaulitz und Wolfgang Joop

Schon bei der Vorstellung der neuen Tokio Hotel Modekollektion, schwärmte Bill Kaulitz von Modedesigner Wolfgang Joop. Die beiden scheinen gute Freunde zu sein. Dies wird auch bei "Instagram" deutlich. Mit liebevollen Worten wendet sich Bill erneut an Wolfgang.

Bill Kaulitz überrascht seine Fans

Auf "Instagram" teilt Bill Kaulitz mit seinen Fans einen "Repost" von Wolfgang Joop. Darauf zu sehen ist der Designer, wie er einen Hoddie der Tokio Hotel Modekollektion trägt. Verständlich, dass dieser Schnappschuss bei Bill für Begeisterung sorgt. Wie sehr er sich darüber freut, zeigt er in einer unerwarteten Gefühlsoffenbarung. So schreibt er: "Sooooo in Love with Wolfgang here wearing my hoodie". Auch Bills Fans freuen sich für den Tokio Hotel Sänger. Sie kommentieren: "Ein talentierter Mann freut sich auf einen anderen talentierten Mann" sowie "Joop ist ein talentierter, sensibler und interessanter Mensch, freue mich, dass er dich und deine Sachen mag."