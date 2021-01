Bill Kaulitz: Verliebt in diesen Promi - "Ich war sofort in love"

In wenigen Tagen ist es soweit! Bill Kaulitz erste Autobiografie "Career Suicide: Meine ersten dreißig Jahre" kommt auf den Markt. In dem Buch spricht der Tokio Hotel offen wie nie zuvor über sein turbulentes Leben. Zum Beispiel offenbart der 31-Jährige, dass er mal was mit einem Mann hatte. "Ich habe mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich", erzählt er im Interview mit dem "Spiegel". Doch Bills erste große Liebe war eine Frau...