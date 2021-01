Bill Kaulitz: Verliebt in einen Mann

Seit Jahren wird schon spekuliert, ob Bill Kaulitz schwul ist. Aber auch in seiner Biografie wird das Geheimnis nicht gelüftet. Doch im Interview mit "Spiegel" spricht er ganz offen von einer Beziehung mit einem Mann!

"Ich hatte aufregende Erfahrungen mit Mädchen. Ich habe aber auch mal mit meinem besten Freund und seiner Freundin in einer Dreiecksbeziehung gesteckt, weil ich auf einmal in ihn verliebt war und er in mich", so der 31-Jährige. Scheint, als wäre der Tokio Hotel-Star offen für beide Geschlechter...

In seiner Biografie schreibt er außerdem laut BILD-Informationen über eine heiße Nacht mit einem Escort in einem Motel. Ob es sich dabei um einen Mann oder doch eine Frau gehandelt hat, wird aber nicht klar. Die Sexualität von Bill Kaulitz bleibt für seine Fans also weiterhin ein großes Rätsel...

