Bill Kaulitz: Verplappert! Er spricht über die "Queen of Drags"-Siegerin

Upps, hat sich da etwa jemand verplappert? In einem Interview packte Juror Bill Kaulitz über die "Queen of Drags"-Gewinnerin aus...

"Queen of Drags" ist gerade in aller Munde. Die neue Show mit , und begeistert die -Zuschauer. Vergangene Woche konnte Katy Bähm besonders mit ihrer Performance überzeugen - und wurde von der Jury zur "Queen of the Week" gewählt. Aber auch andere Kandidatinnen wie Yoncé Banks, Bambi Mercury und Catherrine Leclery konnten überzeugen. Doch ist die Gewinnerin am Ende eine ganz andere?

Bill Kaulitz spricht über die "Queen of Drags"-Gewinnerin

Bill war kürzlich bei "Fest & Flauschig" mit Jan Böhmermann und zu Gast - und plauderte aus dem Nähkästchen. Denn die Show ist längst abgedreht. Die Siegerin steht also schon lange fest. Wer am Ende mit der Krone nach Hause geht? "Tatsächlich hat eine Queen gewonnen, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe und die ich gar nicht so auf dem Schirm hatte am Anfang", verriet er. Zwar nannte der -Frontmann keinen Namen, aber trotzdem ist die Aussage ein heißer Tipp!

Der Auflösung kommen wir heute Abend schon ein kleines Stück näher. Die Queens müssen eine Performance zum Motto "Fairytale" vorbereiten. Wer sich dabei am besten schlagen wird? Das zeigt sich heute Abend um 20:15 Uhr bei ...

