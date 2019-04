könnte momentan nicht glücklicher sein. Mit seiner Band hat er gerade die neue Single "When It Rains It Pours" auf den Markt gebracht. Im Frühjahr geht es auf große Europa-Tournee. Und dann steht ja noch die Traumhochzeit mit seiner Heidi an. Seit Wochen brodelt die Gerüchteküche. Wann und wo wird die Party des Jahres stattfinden? Und wer steht auf der Gästeliste?

Bill Kaulitz plauderte aus dem Nähkästchen

Einer wird garantiert dabei sein: Toms Bruder Bill. Er könnte sich nicht mehr für das Paar freuen. "Das färbt auch auf mich ab. Ist natürlich klar, wenn mein Zwillingsbruder so happy ist und heiratet, ist das für mich genauso schön. Ist ein bisschen so, als wenn ich auch mitheirate", verriet er im Interview mit .

Heidi Klum: Schwanger? Bill Kaulitz packt aus

So spektakulär wird der Junggesellenabschied

Der 29-Jährige kam aus dem Plaudern gar nicht mehr raus. "Ich plane jetzt gerade Toms Bachelor. Der möchte natürlich auch so einen Bachelor-Abend mit seinen ganzen Jungs. Da bin ich jetzt dabei, das alles zusammen zupacken. Muss natürlich auch irgendwie eine Überraschung für ihn sein. Er hat mir das so hingeworfen, wie er das gerne hätte und ich plane die Details. Und ansonsten, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. "Nur wann die Hochzeit stattfindet, wollte Bill nicht verraten...