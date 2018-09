Bill Kaulitz: Verstecktes Liebes-Outing?

Huch, was will uns Bill den damit sagen? Eigentlich ist der -Star dafür bekannt, dass er sein Privatleben größten Teils vor der Öffentlichkeit geheim hält. Umso verwunderlicher somit einer der neusten " "-Posts des Sängers. Will uns Bill damit etwa eine versteckte Liebesbotschaft übermitteln?

Bill Kaulitz: Zeigt er hier seinen Freund?

Bill Kaulitz: Hat er sein Herz verschenkt?

Während Bills Bruder Tom sein Liebesleben mit öffentlich zur Show stellt, hält Bill sein Privatleben größtenteils geheim. Verständlich, dass seine Fans deshalb jede Gelegenheit nutzen, um dem Star eine Liebes-Liaison anzudichten. So auch jetzt! Mit seinem neusten "Instagram"-Post bringt Bill die Liebes-Gerüchteküche nämlich nun erneut zum Brodeln. Der Grund: Bill teilt mit seinen Followers ein Foto, auf dem jede Menge Herz-Luftballons zu sehen sind. Ist das etwa eine versteckte Botschaft?

Bill Kaulitz: Verliebt?

Wie unter Bills "Instagram"-Beitrag deutlich wird, löst dieser bei seinen Fans eine Vielzahl von Liebesspekulationen aus. So kommentieren sie das Foto: "Verliebt? Ansonsten, weil du ja heiraten willst bevor du 30 wirst (...)" sowie "So viele Herzen! Bist du verliebt Bill?" Ob Bill mit dem Post ein Liebesgeheimnis lüften will, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerte er sich noch nicht dazu. Wir können also weiterhin gespannt sein...