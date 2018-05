Bill Kaulitz: Verstörendes "Blowjob"-Video

Was hat er sich dabei nur gedacht? "Tokio Hotel"-Sänger Bill Kaulitz (28) zeigt in einem verstörenden "Blowjob"-Video, was er mit seinem Mund so alles kann - und veröffentlichte die Aufnahme sogar selbst!

Was möchte Bill Kaulitz damit wohl sagen?

Genüsslich lutscht Bill Kaulitz einen phallusähnlichen Lolli und blickt dabei fast verführerisch in die Kamera. Auch, wenn der Lutscher auf den ersten Blick so aussieht - ein Penis ist es nicht, den Bill Kaulitz sich da in den Mund steckt.

Der Lolli soll eine Maus darstellen. Die Art und Weise, in der der Sänger diesen jedoch inszeniert, lässt den Zuschauer an etwas ganz anderes denken... Ob er das wohl so gewollt hat? Vielleicht ein Hiweis?

Zufall oder Absicht? Bill Kaulitz (28) lutscht genüsslich an seinem Lolli. Instagram/billkaulitz

Ist Bill Kaulitz schwul?

Bereits seit Beginn der Karriere von "Tokio Hotel" wird wild spekuliert, ob Bill Kaulitz schwul ist. Obwohl er zwei Freundinnen gehabt haben soll, vermied er es scheinbar, sich mit ihnen in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Die Stimmen, die behaupteten Bill stünde auf Männer, wurden immer lauter. Auch, dass er sich im Video zum Song "Boy don't cry" als Dragqueen verkleidete, schürte Gerüchte um die angebliche Homosexualität des 28-Jährigen. Geäußert hat er sich dazu öffentlich jedoch nicht.

Bill Kaulitz: Große Sorge - Musste er in die Notaufnahme?

Tom Kaulitz steht zu seiner Liebe zu Heidi Klum

Während sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (28) gerade erst seine Beziehung zu Heidi Klum (44) offiziell machte, hält Bill sein Privatleben weitestgehend geheim - und das unabhängig davon, ob er auf Männer oder Frauen steht...