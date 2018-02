Bill Kaulitz: Verzweifelte Nachrichten

Es ist ruhig geworden um die einstige Erfolgs-Band Tokio Hotel. Bill und sein Bruder Tom wohnen schon seit Ewigkeiten in Los Angeles - flohen dahin zum Zeitpunkt ihres größten Erfolges. "Als wir in die USA kamen, konnte ich den Namen Tokio Hotel nicht mehr hören. Ich hatte alles so satt," erzählt der 28-Jährige in einem Interview.

Bill Kaulitz: Emotionales Statement

Bei Instagram war der Sänger bislang noch immer sehr aktiv, postete modische Fotos von sich, seinem Hund und seinem Bruder Tom. Doch in letzter Zeit fühlen sich seine Fans im Stich gelassen.

Bill posted weder Instagram-Storys noch lässt er sonst viel von sich hören. Auf seinem neusten Selfie raucht er eine Zigarette und schaut gelangweilt in die Kamera.

Das finden seine Fans gar nicht so witzig. Manche Kommentare bei Instagram wirken regelrecht verzweifelt! "Merkst du eigentlich, dass Gustav im Moment viel aktiver auf Instagram ist als du?", schreibt eine Userin. Und eine andere: "Rauchen ist aber nicht gesund, Schatzilein. Aber du machst ja eh was du willst." Eine andere jammert: "ich vermisse deine Insta-Stories!"

Bills Fans fühlen sich vernachlässigt

Scheint nicht so, als wären die Fans sonderlich begeistert darüber, wie Bill sich in letzter Zeit gibt. Außerdem prangern ihm die meisten an, dass er eine Zigarette im Mundwinkel hängen hat. Einige sagen es sei ekelhaft, andere sorgen sich ernsthaft um den Künstler.

Bill selbst antwortet auf keine der Fragen oder Liebesbekundungen. Vielleicht werden sich seine Fans also damit abfinden müssen, dass sich der ehemalige Superstar nun auch auf seinen Social-Media Kanälen so wenig zeigt.