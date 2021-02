Bill Kaulitz: Verzweifelter Hilferuf

Alle Freunde um ihn herum haben ihre große Liebe gefunden, geheiratet und Kinder bekommen. "Und ich? Ich bin irgendwie immer noch hier und jage meinen Traum. Alleine. In meinem Haus in den Hollywood Hills", verrät Bill in seiner Autobiografie Career Suicide. Der Ärmste! Erst mit Heidi Klum (47) kam wieder etwas Leichtigkeit in sein Leben. Als er das Model und seinen Bruder Tom 2019 auf Capri traute, war er der glücklichste Mensch der Welt. "Ich genieße es, angeheirateter Onkel zu sein", schwärmt Bill. Auch wenn Heidi sich rührend um ihren Schwager kümmert – die Einsamkeit kann sie ihm nicht nehmen. Doch die Kraft, an seinen Traum zu glauben. "Es ist mein größter Wunsch", weiß Bill, laut "Schöne Woche".