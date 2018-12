Reddit this

Unvermittelbar? Der Kaulitz-Twin will nicht mehr einsam durchs Leben gehen – doch die Suche ist schwerer als gedacht...

Mission Impossible! Scheinbar ist Bill Kaulitz (29) in Sachen Liebe vom Pech verfolgt – denn seit Jahren schon herrscht bei dem Sänger echte Flirt-Flaute! Selbst online scheint es dem Tokio-Hotel-Twin unmöglich, endlich die Liebe des Lebens zu finden. Und jetzt muss er eine weitere herbe Klatsche verkraften. Ganz schön demütigend für den einstigen Mädchen-Schwarm! Welchen bitteren Liebes-Rückschlag er jetzt verkraften musste, erfahrt Ihr im Video:

Bill Kaulitz hat Pech in der Liebe

Für Bill natürlich ein herber Rückschlag, schließlich wünscht er sich nichts sehnlicher, als sich endlich wieder zu verlieben. „Eigentlich ist das ja der einzige Grund, warum man morgens aufsteht“, so der Romantiker. „Man will ja geliebt werden! Und man will seine Liebe finden, weil sonst macht ja alles keinen Sinn. Menschen sind einfach dafür gemacht, mit jemandem zusammen zu sein.“ Bis es bei Bill dann endlich „Zoom“ macht, muss er wohl weiter mit Wauzi Stitch schmusen...