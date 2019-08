Bill Kaulitz: Vollkommen am Ende!

Es wird nicht ruhig bei ! Nachdem Bill den Hochzeitsmarathon von seinem Bruder Tom und Heidi Klum überstanden hatte, startete am vergangen Wochenenden ins alljährliche "Summercamp", wo ihre Fans die Möglichkeit haben, Zeit mit ihren Idolen zu verbringen. Eigentlich ein schöner Anlass. Doch jetzt das Traurige...

Bill Kaulitz und Tom Kaulitz wurden belagert

Obwohl Bill und Tom schon seit Monaten immer wieder ankündigten, dass sie sich auf das diesjährige "Tokio Hotel Summercamp" freuen, verlief das vergangen Wochenende wohl anders als erwartet. Der Grund: Bill und Co. sollen von einigen ihrer Fans bis aufs übelste belagert wurden sein. So sind im Nachhinein via Socail Media eine Reihe von Kommentaren zu lesen, welche die Fan-Bestürzung über diesen Zustand zum Ausdruck bringen...

Bills Fans sind sprachlos

Da während des "Summercamps" absolutes Handyverbot herrscht, lassen die Tokio Hotel Fans erst jetzt ihren Gefühlen freien Lauf und kommentieren via Social Media: Es tut mir so leid, wie es abgelaufen ist. Dass ihr so krass belagert wurdet. Kein Respekt war da vorhanden" sowie "Ich habe mich so auf das Wochenende mit euch gefreut. Einfach mal mit dir über deine Lieblingsserien quatschen, gemeinsam auf den Partys tanzen. Das war wegen dieser Hardcore-Fans, die euch ständig belagerten, gar nicht möglich. Fast von jeder Veranstaltung sind sie früher gegangen. Einfach nur schade." Oh je! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sich die Tokio Hotels davon schnell wieder erholen...

