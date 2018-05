Bill Kaulitz: Wer ist die schöne Frau an seiner Seite?

Sie legt sanft ihren Kopf auf seine Schulter, er schaut verträumt in die Ferne. Mit diesem Bild überrascht Bill Kaulitz gerade seine Fans. Doch wer ist die schöne Unbekannte?

Bill Kaulitz: Wer ist diese Frau?

Bill Kaulitz postet das Foto mit dem Mädchen auf seiner Instagram-Seite. Sein einziger Kommentar: "MAY 18th @billyisnotok" Die Fans sind verwirrt und fragen zahlreich nach! "Was hat das zu bedeuten?", "Huh? Alle wundern sich, was es mit dem Foto auf sich hat", oder "Wer ist das hübsche Mädchen an deiner Seite?", schreiben sie in den Kommentaren.

Ist Bill Kaulitz etwa verliebt und das hübsche Mädel seine neue Freundin?

Bill Kaulitz: Videodreh?

Wohl eher nicht. Denn alles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Bild um die Verkündung eines neuen Video-Clips handelt, in dem die Beauty mitspielt. Das ahnen auch viele der Anhänger von Bill Kaulitz. "Neuer Song?" oder "Ich freue mich schon drauf", lassen sie ihn wissen. Einer erklärt sogar: "Sie war in dem Musikvideo "Boyfriend" von Justin Bieber."

Scheint als würden die Fans also schon bald was neues von Bill Kaulitz zu sehen bekommen. Doch noch müssen sie sich ein wenig gedulden....