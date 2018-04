Bill Kaulitz: Zeigt er hier seinen Freund?

Oh, là, là! Was ist denn bei den Kaulitz-Zwillingen los? Erst kürzlich sorgte noch ein Schnappschuss von Bills Zwillingsbruder Tom mit Topmodel Heidi Klum für mächtig Aufsehen. Die beiden zeigten sich darauf unerwartet intim und brachten dadurch die Gerüchteküche mächtig ins Brodeln.

Doch nun die nächste Überraschung. Ein jetzt aufgetauchtes Foto von Bill sorgt bei einigen Fans erneut für heftige Liebes-Spekulationen. Es kommt dabei die Frage auf: "Zeigt Bill auf dem Schnappschuss etwa seinen Freund?"

Bill Kaulitz: Dieses Foto verschafft Klarheit!

Bill Kaulitz: Schnappschuss mit seinem Freund?

Sind momentan die Kaulitz-Zwillinge etwa beide im absoluten Liebes-Fieber? Während Tom aktuell eine Liaison mit Topmodel Heidi Klum am Laufen hat, scheint es in Bills Liebesleben nach wie vor ruhig zuzugehen. Bis jetzt! Einer seiner neusten Schnappschüsse bringt nun auch bei Bill die Liebes-Gerüchte-Küche heftig zum Brodeln. Der Grund: Bei "Instagram" zeigt sich Bill seinen Fans auf einem Schnappschuss, zu dem er kommentiert: "Da ist ein Geist in meinem System"...

Bill Kaulitz: Liebes-Spekulationen

Ob Bill mit dem "Geist" in seinem System einen vermeintlichen Fremden an seiner Seite meint, oder einfach sein Tattoo auf seinem Arm, ist nicht bekannt. Allerdings erweckt das Foto auf den ersten Blick den Eindruck, dass Bill mit einem anderen Mann zu sehen ist. Dass dies seine Fans ähnlich auffassen, wird vor allem an den Kommentaren deutlich. So schreibt ein Follower: "Was ich wirklich glaube... Bill: Tom if you do that Heidistuff in public I will come out of my comfort zone and show my boyfriend. So'n Zwillingsding halt, und wenn nicht dann halt nicht." Ist abzuwarten, ob Bill das Rätsel noch auflösen wird...