Bill Kaulitz: Zuckersüßes Liebesbekenntnis!

In seiner Instagram-Story postet Bill Kaulitz nun ein niedliches Foto, welches Bruder Tom Kaulitz im zarten Kindesalter zeigt. Tom lächelt dabei verschmitzt in die Kamera und scheint sich sichtlich zu freuen. Bill versehrt das Bild mit einem "Herz-Emoji" und verlinkt dazu den Instagram-Account seines Bruders. Einfach nur goldig! Ob uns Bill in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Schnappschüssen dieser Art überraschen wird? Wir können definitiv gespannt sein und freuen uns schon jetzt!