Bill Siegel: Der Filmproduzent ist tot

Bekannt wurde vor allem mit Dokumenationen, womit er sich einen großen Namen machte. Zu seinen bekanntesten Werken gehört unter anderem "The Weather Underground".

Bewegende Worte von seinen Weggefährten

"Mit großer Trauer teilen wir hiermit mit, dass Bill Siegel am vergangenen Dienstag von uns gegangen ist", teilte seine Produktionsfirma in einem Statement mit. "Bill war ein leidenschaftlicher und intelligenter Aktivist und unabhängiger Denker, sowie ein begabter Filmemacher und geschätzter Freund", heißt es dort weiter. Zur Todesursache wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Im Laufe seiner Karriere sahnte er für seine Filme zahlreiche Preise ab. Für "The Trials of Muhammad Ali" bekam er im Jahr 2013 sogar einen Emmy. Für "The Weather Underground" wurde er für einen Oscar nomiert. Bill Siegel hinterlässt zwei Kinder.