Bill & Tom Kaulitz: Nackt-Foto aus dem Backstage-Bereich aufgetaucht!

Ganz schön heiß! Bill und Tom Kaulitz ließen nach ihrem Konzert in Russland die Hüllen fallen...

Die Kaulitz-Zwillinge sind gerade mit ihrer Band auf großer Welt-Tournee. Bill hält die Fans dabei via natürlich immer auf dem Laufenden. Doch jetzt überraschte er die Fans mit einem ganz besonderen Leckerbissen.

Nackt-Foto von Bill und Tom aufgetaucht!

Gestern spielten die vier Magdeburger Jungs ein Konzert in Russland. "Was für ein tolle letzte Nacht! Wir haben in St. Petersburg unser 30. Konzert gespielt und das gehört definitiv zu meinen Top 3", schrieb er zu einigen Fotos von dem Abend.

Nach dem Konzert fing die Party jedoch erst so richtig an. Denn Bill veröffentlichte auch ein Bild von sich und Tom aus dem Backstage-Bereich. Beide sitzen nur mit einem Handtuch bedeckt auf einem Sofa – und lassen sich ihren Drink schmecken. Scheint wohl eine ziemlich wilde Nacht gewesen zu sein...

Es ist nicht das erste Mal, dass Bill für seine Fans blank zog. Erst kürzlich ließ er die Herzen seiner Anhänger mit einem freizügigen Spiegel-Selfie höher schlagen. Die Fans würden sich über weitere Fotos dieser Art sicherlich freuen…