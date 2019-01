Bill & Tom Kaulitz: Heißes NACKT-Foto aufgetaucht!

Reddit this

Oh, là, là! Mit diesem heißen NACKT-Foto lassen Bill und Tom Kaulitz definitiv alle Fan-Herzen höher schlagen!

Na das ist mal ein sexy Schnappschuss von Bill und . Via " " teilt Model-Mama nun ein heißes Bild der Zwillingsbrüder, welches intime Einblicke hinter die Kulissen eines Fotoshootings gewährt...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Das verrät Günther Klum zur Hochzeit!

Bill und Tom Kaulitz beim NACKT-Shotting

Das Heidi Klum ihre Leben gerne mit ihren Fans via "Social Media" teilt, ist absolut nichts Neues. Immer wieder tauchen Fotos auf, die Heidi bei der Arbeit oder in ihrem privaten Alltag zeigen. Ihr jüngster Post sorgt nun allerdings für besonders viel Aufsehen. Der Grund: Heidi teilt ein Foto mit ihren Fans, welches Tom und oberkörperfrei bei einem Foto-Shooting zeigt. Dazu kommentiert Heidi: "Late night photoshoot". Das so ein Bild nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Heidis Fans sind begeistert!

Wie unter dem Post deutlich wird, hat Heidi damit bei ihren Fans voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: "Coole Jungs" sowie "Ich liebe ! Ihr Jungs seit großartig!" Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Ob Heidi in der nächsten Zeit noch mehr Schnappschüsse dieser Art teilen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!