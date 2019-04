sind zurück! Derzeit probt die Band um für ihre große Europa-Tournee (Start am 28. April, London) in Deutschland. Einen kleinen Vorgeschmack gibt es aber schon jetzt!

Bill Kaulitz: Enthüllt! So sehr hat sich Tom durch Heidi Klum verändert!

Neuer Song begeistert die Fans

Heute haben die vier Magdeburger Jungs ihren neuen Song "When It Rains, It Pours" veröffentlicht. Und der kann sich wirklich hören lassen! "Der neue Song ist rau und ehrlich", erzählt Bill in einem Presse-Statement. Gesanglich bringe er sich in einen Bereich, "den ich nie für möglich gehalten habe oder in den ich mich vorgewagt hätte."

Bei den Fans haben Bill & Co. voll ins Schwarze getroffen. "Bester Song des Jahres! ", "Endlich wieder eine geile Musik. Ich bin begeistert. Bill, deine Stimme ist einfach der Wahnsinn" und "Das ist ein Meisterwerk", lauten nur einige der vielen Komplimente. Klar, dass sich auch Modelmama Heidi Klum den Lobeshymnen anschließt. Stolz postete sie den neuen Song auf ihrem -Account.