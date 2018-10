Bill & Tom Kaulitz: Mega-Überraschung! Jetzt ist es endlich offiziell

Reddit this

Bereits vor einigen Tagen sorgte Frontmann Bill Kaulitz mit einem mysteriösen Bild auf seinem Instagram-Account für Aufsehen. Auf einem schwarzen Hintergrund stand in pinker Schrift "melancholic paradise" geschrieben. Eine Erklärung lieferte der 29-Jährige dazu nicht. Viele Fans waren verwirrt. "Neuer Song? Neues Album? Egal was es ist, klingt der Titel so verdammt gut", munkelte ein Anhänger. Jetzt wurde das Rätsel endlich aufgelöst!

Bill Kaulitz: Schluss, aus, vorbei! Er wurde eiskalt abserviert!

Tokio Hotel wollen an alte Erfolge anknüpfen

Auf dem -Account von kündigte die Band an, dass sich die Fans auf musikalischen Nachschub freuen können. Zu einem Bild von Bill und (vielleicht das Album-Cover?) schrieben sie: "Wir gehen wieder auf Tour! Wir blicken zurück - und gucken nach vorne. Wir sind nostalgisch und melancholisch. Wir machen alles - und nehmen euch mit ins unserer brandneuen Show mit auf einen verrückten Trip. Wir spielen eure alten Lieblingssongs und die Songs von unserem neuen Album. Seid ihr bereit? Wir sind es auf jeden Fall!" In vorerst 34 Städten weltweilt wird die Band auftreten. Der Vorverkauf startet am 5. November.

Die Fans sind total aus dem Häuschen! "Aaaaah! Ich bin so aufgeregt. Könnt ihr mich schreien hören vor Freude?" und "Endlich! Darauf habe ich so lange gewartet", lauteten nur einige der begeisterten Kommentare.