Bill & Tom Kaulitz: Aufstand gegen RTL! Drama um ihre neue Show

Beim Streaminganbieter RTL+ sind bereits drei Folgen abrufbar. Nach der der "großen Profi-Challenge" von "Let's Dance" strahlte Sender RTL Folge 1 mit Elif, Jan Delay, Daniel Donskoy und Jasna Fritzi Bauer aus - allerdings erst um 23:30 Uhr. Zwar kam die Pilotfolge im Netz gut an, doch die späte Uhrzeit ging vielen auf den Zeiger. "Mal eine kritische Frage an RTL: Wieso kommt 'That's my Jam' nicht im Hauptprogramm?!", beschwert sich ein Twitter-User. Ein anderer schreibt: "Ich hatte mich so auf Bill und Tom gefreut und bin dann nach 25 Minuten eingepennt. Bitte RTL, einen früheren Sendeplatz für 'That's my Jam'. Das hat so Spaß gemacht!" Viele finden, dass die witzige Sendung "gelungene Abwechslung zu den üblichen Trash-Formaten" ist. Auch die Quoten waren für die späte Uhrzeit vorzeigbar. Vielleicht überlegt sich RTL das ja doch nochmal mit der TV-Ausstrahlung...

