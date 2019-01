Bill und Tom Kaulitz: Der Bruder-Streit eskaliert!

Reddit this

Jetzt, wo es mit Heidi Klum in Richtung Hochzeit geht, ist für Toms Bruder Bill offenbar kein Platz mehr...

Seit der Verlobung ist die Klumlitz’sche Liebesrakete endgültig Richtung siebter Himmel durchgestartet. In Toms Kuschel-Kosmos dreht sich alles um seine Sonne Heidi (45). Und Zwillingsbruder Bill (29) bleibt einsam am Boden zurück. Gemeinsame Aktivitäten so wie früher? Fehlanzeige! Stattdessen wird mit Heidis Kids Familienglück gefeiert. Oder die Straßen mit Braut und Bike unsicher gemacht.

Bill Kaulitz fühlt sich im Stich gelassen

Und ? Der düst frustriert ab ins mexikanische Paradies. Allein! „Ich brauche ein paar entspannte Tage unter der Sonne Mexikos“, versucht er tapfer dem Bruder-Beef aus dem Weg zu gehen. Gebracht hat’s scheinbar nix, denn selbst auf der Golden-Globe-Gala gab’s keine Reunion der Tokio-Twins. Stattdessen klammerte sich auf dem roten Teppich an seine Heidi (oder war’s umgekehrt?), während Bill in Designerin Sara Alviti eine Ersatzbegleitung fand. Nicht mal gemeinsame After-Show-Pics gab es...

Treibt Heidi einen Keil zwischen die Kaulitz-Zwillinge?

Ob Heidi das Band zwischen den Brüdern endgültig zerschnitten hat? Für Bill Kaulitz wäre das eine Total-Katastrophe, schließlich zählt er in sämtlichen Lebenslagen auf seinen Tom und kann laut eigener Aussage nicht ohne ihn leben. Ein Dasein ohne den anderen – undenkbar für Bill: „Für uns wäre das total unnatürlich, weil wir nicht eine Sekunde ohneeinander verbringen.“ Vielleicht entspannt sich die Lage zwischen den beiden, sobald die gemeinsame Tour im Frühjahr ansteht – und Heidi erst mal nicht mehr dazwischenfunken kann...