Bill & Tom Kaulitz: Fiese Klatsche für die Tokio Hotel-Zwillinge!

In der fiktiven Sendung "Two and a half Memmen" schlüpfen die Komiker Martin Klempnow und Jan van Weyde in die Rollen von Bill und Tom. "Weißt du noch, wie das war, als wir noch nicht von reichen Frauen abhängig waren?" und "Bei unserem letzten Konzert hattest du mehr Outfits als wir Zuschauer!" sind nur einige der fiesen Spitzen die, die falschen Kaulitz-Twins raushauen. Und auch "GNTM"-Chefin Heidi bekommt ihr Fett weg. "Heidi ist so alt, die kannte Jesus persönlich und war beim ersten Silvester dabei", stichelt Fake-Tom u.a. Ob der echte Kaulitz-Klum-Clan über diese Szenen so lachen kann? Fraglich...