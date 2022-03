Bill & Tom Kaulitz: Harte Worte im Brüder-Streit!

Autsch! Da muss sich Tom Kaulitz ganz schön was von seinem Bruder Bill gefallen lassen. In ihrem gemeinsamen Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" diskutieren die Brüder nun wild über ein bestimmtes Thema - Beauty & Fashion. Klar, dass beide hinsichtlich dieses Themas keine Neulinge sind, immerhin stehen sie seit ihrer Kindheit im Rampenlicht. Dazu berichten sie nun, dass sie in ihrer Jugend durch das ganze Make-Up, das ihnen für Fernsehauftritte aufgelegt wurde, mit schlechter Haut zu kämpfen hatten. Im gleichen Zuge geht Bill noch weiter auf das Thema Make-Up ein und Tom gibt dazu nur zu, dass ihm "Schminke" im Gesicht eh kaum auffallen würde. Darüber kann Bill nur lachen: "Du sagst ja auch zu Make-up Schminke. Keiner sagt dazu Schminke!" Doch Tom beharrt weiter darauf und erwidert: "Das ist ein Synonym! Ich sage Schminke und ich sage auch Hackenschuhe".

Damit hat Bill genug gehört und stempelt Toms Lebenstil in der Hinsicht als "Oldschool Macho-Gehabe" ab. Weiter findet der "Tokio Hotel"-Sänger harte Worte für seinen Bruder: