Bill & Tom Kaulitz: Wohlgehütetes Geheimnis gelüftet!

Tagelang standen Bill und Tom in den MMC Studios in Köln vor der Kamera, um Jimi Fallons Erfolgssendung auch in Deutschland auf die Bildschirme zu bringen. Während Bill schon etwas Moderations-Erfahrung sammeln konnte, war es für Tom eine absolute Premiere. "Ich bin ja nicht so kameraerfahren. Die Kamera liebt mich, aber ich die Kamera nicht so. Ich habe mich mal komplett aus meiner Comfort Zone rausgetraut. Ich finde, es lief ganz ok", erzählt der Gitarrist. Auch Bill ist happy mit dem Ergebnis. Er verspricht: