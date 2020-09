Bill & Tom Kaulitz: An ihrem 31. Geburtstag lassen sie die Bombe platzen!

2005 gab es wohl kaum ein Teenie-Zimmer, in dem nicht lautstark "Durch den Monsun" gesungen wurde. Jetzt gibt es endlich wieder Grund zum Kreischen für die Fans. An ihrem 31. Geburtstag lassen Bill und Tom die Bombe platzen. "Wir sind so aufgeregt euch zu verkünden, dass wir heute einen neuen Plattendeal mit Sony Music und Epic Records unterschrieben haben. Um diese neue Ära zu starten, bringen wir im Oktober "Monsun 2020" raus", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account von Tokio Hotel. Die vier Magdeburger Jungs können sich vor Freude gar nicht mehr einkriegen. "Was für ein Trip, den Song nach 15 Jahren nochmal zu veröffentlichen Wir können es kaum erwarten, unsere neue Musik mit euch zu teilen. Danke für eure Leidenschaft und Liebe in den letzten 15 Jahren Dafür sind wir für immer dankbar."