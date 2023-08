Bill & Tom Kaulitz: Medizinisches Wunder! Sie haben acht Nieren

"Ich habe zwei Doppelnieren. Da kann man mal staunen, wenn man mich mal aufschneidet", erzählt Bill in der neuen Folge. Auch sein eineiiger Zwilling leidet an einer Fehlbildung der Nieren. Die beiden haben also auf jeder Seite zwei statt einer Niere. Nur drei Prozent der Bevölkerung leidern ebenfalls an der Fehlbildung. Sorgen muss sich aber keiner um Bill und Tom machen. In den meisten Fällen können die Patienten gut damit leben und müssen nicht medizinisch behandelt werden. "Es sind zwei fehlgebildete Nieren, die glücklicherweise in den meisten Fällen insgesamt wie zwei gesunde Nieren funktionieren", erklärte Bernd Tillig, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinderchirurgie, einmal im Interview mit "Welt".