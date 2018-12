Bill und Tom Kaulitz: Mega Zoff nach der Verlobung!

Reddit this

Zoff und Zunder an der Gartenhecke – was ist denn da los? Streit, Stress und schlechte Laune gibt’s doch sonst nicht bei den Unzertrennlichen. Nein, die Rede ist nicht von (45) und (29). Die Top-Turtler sind wie gewohnt liebestoll und flauschverkuschelt. Es sind Tom und sein Bruder Bill, die auf der Straße in L.A. Worte wechseln. wie neue Bilder beweisen. Harte Worte, wie es scheint.

Könnten Heidi Klum und ihre Klebstoff-Liebe etwa Auslöser für einen Zwillings-Zwist sein? Ihren Dialog tragen die beiden übrigens vor den Augen ihrer Mutter aus: Simone Kaulitz verharrt mit verschränkten Armen und erstarrter Miene daneben. Sie war für die Weihnachtstage aus Magdeburg zu Besuch. Und sie steht buchstäblich auf Bills Seite – und stärkt ihm den Rücken.

Bill und Tom Kaulitz sind aufgebracht

Tom Kaulitz wirkt aufgebracht, redet auf seinen Bruder ein, fühlt sich wohl unverstanden. Geht’s um Heidi Klum? Schließlich hat er ihr gerade einen Verlobungsring an den Finger gesteckt. Die Model-Mama ist überglücklich – immerhin bezeichnete sie ihn als „Liebe ihres Lebens“.

Verlobung von Heidi Klum & Tom: Jetzt spricht Bruder Bill Kaulitz!

Für Bill dürften solche Pläne ein brutaler Böller sein: Er postet auf häufiger traurig wirkende Selfies. „Wir waren noch nie länger als einen Tag getrennt“, sagte er noch vor einem Dreivierteljahr. Das hat sich in den vergangenen Monaten geändert.

Und wenn Tom und Heidi 2019 offiziell Ernst machen mit ihrer Liebe, könnte das bei seinem Bruder für Traurigkeit und vor allem Einsamkeit sorgen – er ist nämlich Single. Und was macht man da jetzt als Mama? Simone Kaulitz hat sich offenbar fürs Abwarten entschieden. Die Jungs haben sich schließlich bisher immer wieder eingekriegt!