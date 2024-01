Bill & Tom Kaulitz: "Nichts zu melden!" Sie schießen gegen Thomas Gottschalk zurück

Bill und Tom Kaulitz (beide 34) haben große Pläne! Nachdem sich Thomas Gottschalk (73) in TV-Rente verabschiedete, verkündete Tom bei einer Veranstaltung: "Ja, es ist wahr! Bill und ich übernehmen 'Wetten, dass..?'" Doch der Showmaster war von der Idee gar nicht begeistert. "Ich habe natürlich gleich nachgefragt, ob dem so ist, weil es mich natürlich interessiert, was aus dieser Sendung wird. Das ZDF führt keinerlei Gespräche, weder mit dem einen noch mit dem anderen Kaulitz und auch nicht mit Heidi Klum, die ja sozusagen erziehungsberechtigt ist für die beiden. Also insofern ist das eine Art von Ente und es wäre glaube ich, auch nicht die richtige Entscheidung, 'Wetten, dass..?' mit den beiden weiterzumachen", ätzte er in seinem Podcast "Die Supernasen". Außerdem warf er den Zwillingen vor, dass sie nur vom Prompter ablesen können. Die Retourkutsche lässt nicht lange auf sich warten...