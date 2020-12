Bill Kaulitz: Schock-Beichte von dem Tokio Hotel-Sänger!

Doch auch die Hater machten ihnen das Leben schwer. "Wir hatten so unglaublich viel Hass. Sie haben draußen die Scheiben eingeschlagen. Das war ganz extrem", erzählt Bill weiter. Ein Auftritt am Züricher Hauptbahnhof ist den Musikern besonders in Erinnerung geblieben. "Auf der Bühne flogen so viele Sachen. Ich weiß noch, wie ich Tom angeguckt habe und es tropften Sachen von ihm runter auf die Gitarre. Ich bin so viel wie möglich gerannt, weil ich dachte: Hoffentlich bekommen ich nichts gegen den Kopf. Alle standen da und hatten diese Panik in den Augen. Unser Security meinte nur: 'Alle zusammen bleiben. Haltet euch aneinander fest und bleibt unten!' Und auf einmal hagelte es Steine."