Bill & Tom Kaulitz: TV-Hammer! "Das gab es noch nie!"

In Amerika sorgt das Original von Jimmy Fallon regelmäßig für Top-Quoten. Doch auch die deutsche Version mit Bill und Tom braucht sich nicht dahinter verstecken. "Die Show dreht sich um Musik, nimmt sich aber trotzdem nicht zu ernst und dazu noch so viele prominente Menschen auf einen Haufen, die gegeneinander antreten. Es wurden so viele Facetten zusammengewürfelt, die es so noch nie im deutschen Fernsehen gab", schwärmt Bill im Interview mit Sender RTL. "Tom und ich haben mal unsere ganzen privaten Kontakte spielen lassen und haben wirklich den geilsten Cast, den man jemals gesehen hat in Deutschland." Mit dabei sind u.a. Top-Stars wie Alvaro Soler, Motsi Mabuse, Michelle, Palina Rojinski, Sasha und die Band Milky Chance. Gleich in der ersten Folge treten Musiker Jan Delay und "Tatort"-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer (Team Bill) gegen Sängerin Elif und Schauspieler Daniel Donskoy (Team Tom) an.