Bill & Tom Kaulitz: "Wetten, dass...?"-Hammer bestätigt! "Vieles werden wir ändern"

Was Fans für einen Scherz halten, stellen die Musikerzwillinge in ihrem Podcast "Senf aus Hollywood" nun als längst beschlossene Sache dar: "Wir werden 'Wetten, dass..?' übernehmen und in große Fußstapfen treten." Und weiter: "Vieles werden wir ändern. Wir setzen uns mit dem ZDF zusammen", flöten sie von sich selbst überzeugt.