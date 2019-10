Billie Zöckler: Die "Kir Royal"-Schauspielerin ist tot!

Billie Zöckler ist tot! Die Schauspielerin, die aus der Serie "Kir Royal" in den 1980er Jahren absolute Mega-Erfolge feierte, verstarb nun vollkommen unerwartet in ihrer Wohnung in München-Schwabing.

Billie Zöckler spielte im TV-Klassiker "Kir Royal" mit

In den 1980er Jahren war Billie Zöckler aus der deutschen Serienwelt nicht weg zu denken. So stand sie in ihrer Rolle, als Sekretärin Edda Pfaff für "Kir Royal" vor der Kamera. Vor allem durch das ewige kokettierten mit ihrem Chef Baby Schimmerlos, erlangte Billie Kult-Status. Unvergessen bleibt der Satz: "Baby, mach die Blusn zu. Aber wenn mir doch so heiß ist..." Nun schloss Billie Zöckler für immer die Augen.

Die Familie von Billie Zöckler gibt erstes Statement ab

Wie die Schwägerin Martina Zöckler nun gegenüber "Bild" bestätigt, verstarb Billie Zöckler im Alter von 70 Jahren in ihrer Wohnung in Schwabing. So erklärt sie: "Es stimmt, Billie ist tot." Sie fügt hinzu: "Sie war in der letzten Zeit sehr krank. Wir sind zutiefst bestürzt." Wann eine Trauerfeier zu Ehren von Billie stattfinden wird, ist noch nicht bekannt.

