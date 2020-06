Billy Bob Thornton: Ehe mit Jolie "vermasselt"

Thornton, der von 2000 bis 2002 mit der Aktrice verheiratet war, erklärte nun zu Gast in der amerikanischen Sendung "Nightline": "Ich habe es vermasselt, weil ich dachte, dass ich nicht gut genug für sie sei. Sie hatte eine bestimme Vorstellung, wie sie ihr Leben leben wollte und ich hatte einen anderen Weg, mein Leben zu leben und ich war einfach viel zu unsicher", erklärt er. Zudem habe er sich, so der Star, an der Seite des Männertraums wie ein hässliches Entlein gefühlt. "Ich habe mich wie das Phantom der Oper gefühlt, dass sich in den Katakomben versteckt. Die Leute haben tatsächlich gesagt, dass ich es nicht verdient hatte, mit ihr zusammen zu sein." Thornton und Jolie waren während ihrer Ehe als seltsames Paar verschrien. So machten sie unter anderem durch eigenwillige Auftritte auf dem roten Teppich von sich reden und trugen Phiolen um den Hals, in denen sie das Blut des Partners aufbewahrten. Jolie ist inzwischen mit ihrem Lebensgefährten Brad Pitt verlobt, der auch der Vater ihrer drei leiblichen und drei adoptierten Kinder ist. © WENN