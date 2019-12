"BiP"-Filip: Enthüllt! Hat er alle belogen?

Bei " " funkte es zwischen Filip Pavlovic und Jade Übach. Doch dann schmiss er überraschend das Handtuch. Etwa weil eine Freundin zu Hause auf ihn wartete?

Hat Filip Pavlovic alle belogen?

Vor kurzem überraschte der Hamburger nämlich mit einer neuen Frau an seiner Seite. Waren die beiden etwa schon während seiner Teilnahme an der -Show zusammen? Das behauptete zumindest Jade beim großen Talk mit . "Nachdem, was du in der letzten Zeit abgezogen hast, halte ich meine Fresse nicht mehr. Du hast alle angelogen. Du hast jeden von uns angelogen", schimpfte sie. "Willst du nicht vielleicht generell mal die Wahrheit sagen? Deine Freundin hat auf deiner Party erzählt, dass ihr schon die ganze Zeit zusammen wart und nie getrennt. Ihr seid sogar kurz vorher zusammen im Urlaub gewesen!"

Filip versicherte jedoch: "Ich kann zu 1000 Prozent bestätigen, dass ich nicht in einer Beziehung war, als ich bei 'Bachelor in Paradise' war." Ob er wirklich die Wahrheit sagt? Das weiß er wohl nur selbst…

