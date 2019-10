Reddit this

Isabell Bernsee macht ihren Ruf als Lästerschwester mal wieder alle Ehre. In der letzten Folge von "Bachelor in Paradise" teilte sie ordentlich aus...

Bei " " geht es mal wieder rund! Im Mittelpunkt des Geschehens: Isabell Bernsee. Die Kandidatin der diesjährigen "Bachelor"-Staffel mit hält mit ihrer Meinung nicht hinter den Berg. Als ihr Schwarm Filip mit Jade auf ein Date ging, platzte ihr der Kragen...

Aurelio Savina: Fake-Skandal! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Isabell Bernsee lästerte über Jade Übach

"Jade ist keine Konkurrentin für mich", sagte Isabell selbstbewusst, als die beiden romantischen Stunden zu zweit verbrachten. Doch so locker nahm sie Isabell dann doch nicht. "Willst du sowas in der Kirche heiraten?", fragte sie Konkurrentin Natalie. "Sie fuckt mich halt ab." Doch damit nicht genug! "Jade ist nicht Filips Typ. Alles ist an ihr gemacht. Das mag natürlich", ätzte die 28-Jährige. "Sie hat keinen Arsch und riesige gemachte Brüste zu diesem ganz kleinen Kinderkörper." Puh, ganz schön harte Worte!

In der Nacht der Rosen entschied sich Isabell dann gegen Filip, gab stattdessen Marco ihre Rose. Ob es zwischen den beiden funkt? Oder Isabell sich doch wieder Filip annähert? Das erfahrt ihr nächste Woche...

