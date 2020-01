"BiP"-Steffi & Oggy: Psycho-Terror! Schmutzige Trennungs-Details enthüllt

Die Liebe von Oggy Baam und Steffi Gebhardt ​stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Die beiden lernten sich bei " " kennen. Steffi hatte immer wieder Zweifel. Trotzdem gab sie Oggy nach dem Finale eine Chance. Eine falsche Entscheidung?

Steffi Gebhardt: "Sein Verhalten ist absoluter Psycho-Terror"

Nach der Trennung herrscht zwischen den beiden ein bitterböser Rosenkrieg. Er bombardiert sie angeblich mit Nachrichten. "Ich habe Angst vor die Tür zu gehen. Ich habe Angst, dass er mir auflauert, was er auch schon getan hat. Ich bin einfach körperlich und psychisch fertig", klagt sie im Interview mit . "Er steht nachts vor der Tür. Will, dass ich ihm die Tür aufmache. Der kommt einfach und klingelt sturm. Er beschimpft mich als ekelhaft und als Fame-Bitch." Er solle von ihr fordern, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückzieht. "Sein Verhalten ist absoluter Psycho-Terror. Ich kann nicht mehr schlafen und nichts mehr essen. Ich bin bei der Arbeit schon vom Notarzt aufgefangen worden, weil ich Schwindelanfälle hatte. Mein ganzer Alltag ist durch diesen Menschen total eingeschränkt."

Oggy Baam träumt von einer gemeinsamen Zukunft

Und was sagt Oggy zu den Vorwürfen? "Die Steffi ist die letzte, die vor mir Angst haben müsste. Ich bin derjenige, der immer hinter ihr steht. Egal, was ist. Ich bin der letzte Mensch, der mit fast 30 Jahren irgendeinem anderen auflauert", verteidigt er sich. "Ich habe sie nie als eine unehrenhafte Person betitelt. Wir haben uns insgesamt zwei Mal getrennt. Eine Krise geschoben und jetzt quasi getrennt. Und in dieser Krise kam dieses Treffen zustande, wo sie nicht die Tür geöffnet hat." Doch Oggy will an ihrer Liebe festhalten. "Weil da immer noch Gefühle sind", gibt der 27-Jährige zu. Er wollte seiner Traumfrau sogar einen Antrag machen. Daraus wird wohl jetzt eher nichts...

