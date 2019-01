Birgit Schrowange: Hot! So sieht sie im Bikini aus

ist mittlerweile 60 Jahre alt. Doch um ihren Body beneidet sie so manch 30-Jährige...

Birgit Schrowange: Abnehm-Sensation! So schlank wie sie noch nie!

Birgit Schrowange: Sexy im Bikini

Schlanke Taille, lange Beine und eine tolle Haut. Birgit Schrowange muss sich wirklich nicht verstecken. Und das tut sie auch nicht. Sie zeigt sich selbstbewusst im Bikini bei und begeistert damit ihre Fans.

"Tolle Figur", "Schaust super sexy aus" oder "Du schaust immer jünger aus", kommentieren die Follower beeindruckt.

Birgit Schrowange hat abgenommen

Dass Birgiot Schrowange ihen schlanken Body so in Szene setzt verwundert nicht. Sie ist schließlich super stolz darauf. Kann sie auch sein. In der Vergangenheit hat sie neun Kilo abgenommen. "Ich passte nicht mehr in Größe 40. Da musste ich die Reißleine ziehen. Aber ich bin weit davon entfernt, dass ich mich runtergehungert habe. Ich gönne mir auch ab und zu ein Stück Kuchen", gestand sie 2017 in einem Interview mit "Bild der Frau".