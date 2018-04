Birgit Schrowange & ihr Frank: Traumhochzeit mit 60!

Er hat ihr Leben auf den Kopf gestellt: Mit ihrer neuen Liebe Frank Spothelfer (52) kann sich Birgit Schrowange plötzlich alles vorstellen. Sie fühlt sich jetzt sogar bereit für den nächsten Schritt: Traumhochzeit mit 60!

„Frank ist mein Mann fürs Leben“, verriet die Moderatorin erst kürzlich. Wie schön, dass ihr Herz nach elf Jahren Single-Dasein noch mal Purzelbäume schlägt. Und was für ein Freudenfest wäre es, wenn nach ihrem 60. Geburtstag am 7. April endlich das Ja-Wort käme! Und tatsächlich: „Bei einem Hochzeitsantrag würde ich nicht Nein sagen“, verrät sie plötzlich. Eine Wende! Denn eigentlich war die RTL-Lady bei diesem Thema immer zögerlich. „Ich habe in vergangenen Beziehungen drei Heiratsanträge bekommen und jedes Mal abgelehnt. Es hat sich nie perfekt für mich angefühlt, deshalb bin ich gegangen.“

Birgit Schrowange: Hochzeits-Sensation auf Mallorca!

Für die große Liebe ist es nie zu spät

Bei Frank, der in der Schweiz für einen US-Konzern arbeitet, ist alles anders: Obwohl sie gerade mal ein halbes Jahr zusammen sind, fühlt sich die Powerfrau bei ihm sicher und angekommen. „Wir passen gut zusammen. Freunde behaupten, wir sähen aus wie füreinander gecastet“, erzählt Birgit mit leuchtenden Augen. Der Altersunterschied von acht Jahren stört das Paar nicht. „Frank hat mehr Falten als ich. Ich fühle mich super. Ich hatte viele schöne Phasen im Leben, aber bei mir kommt das Beste zum Schluss.“

Besonders stolz ist die Karrierefrau darüber, dass sich ihr Sohn Laurin (17, aus der Beziehung mit Markus Lanz, 49) und die beiden Töchter ihres Lebensgefährten gut verstehen. Bessere Voraussetzungen gibt es doch gar nicht, um endlich den Bund der Ehe einzugehen. Birgit sagt ja selbst: „Das Gefühl bei uns stimmt absolut.“