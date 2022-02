Birgit Schrowange: Jetzt ist es raus!

Die Liebe tut ihr sichtlich gut. Sie ist voller Tatendrang und fühlt sich rundum wohl in ihrer Haut – mit grauen Haaren und Kleidergröße 40. "Ich finde mich okay wie ich bin!", stellt sie klar. Von Schönheits-OPs will Birgit nichts wissen, findet es "schlimm, wenn man mit 63 noch aussehen möchte wie eine 40-Jährige."

Ihre Einstellung beeindruckt auch ihren zukünftigen Ehemann. "Wir lachen sehr viel zusammen", sagt er. "Am meisten über uns selbst." Was er am meisten an seiner Birgit mag: "Sie ist immer optimistisch, immer fröhlich!" Und sie nimmt mit, was geht. Denn ihr Motto lautet: "Das Leben ist keine Generalprobe. Also nichts aufschieben!"