Birgit Schrowange: Jubel-News von der 62-Jährigen!

Laut Birgit, will sie mit ihrem Frank an ihrer Hochzeit eine riesen Sause veranstalten. So erklärt sie gegenüber "Leute heute": "Also dadurch, dass ich noch nie verheiratet war und es dann meine erste Hochzeit sein wird, möchte ich es richtig krachen lassen und nicht mit Abstand und Mundschutz und so weiter. Da will ich schon ein tolles Fest machen." Wow! Was für Hammer-News! Und auch so geht es Birgit aktuell einfach super!