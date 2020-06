Birgit Schrowange: Liebe mit Hindernissen

Doch die neue Beziehung ist nicht ganz einfach. Obwohl beide sehr ineinander verliebt sind, erwarten sie einige Hindernisse, die zur großen Gefahr werden können. So liegen beispielsweise 600 Kilometer zwischen den beiden. Die 59-Jährige lebt in Köln, ihr Liebster in Zürich. Dennoch ist die Moderatorin optimistisch. „Das Pendeln klappt gut“, versichert sie.