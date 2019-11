Birgit Schrowange nach "Extra"-Aus: Auch damit macht sie jetzt Schluss

Reddit this

Vergangenen Herbst sorgte Moderatorin Birgit Schrowange (60) für eine Hairliche Überraschung: denn ihre Haarpracht verwandelte sich von brünett in ein helles grau! Birgit, ihr Freund Frank Spothelfer und ihre Fans waren begeistert. Doch anscheind hatte die 60-Jährige erneut Lust auf eine optische Veränderung...

Sie will sich in Zukunft auf ihr Privatleben konzentrieren!

Es war ein Schock für viele -Zuschauer: steigt zum Jahresende bei dem RTL-Format "Extra" aus und übergibt das Zepter an Kollegin .

Jetzt müssen die Fans einen weiteren Schritt der 61-Jährigen verkraften: Auch damit will Birgit Schrowange ab sofort Schluss machen!

Rückzug aus dem Rampenlicht: Birgit Schrowange stellt ihr Magazin ein

Wie die erfolgreiche Moderatorin verkündete, soll ihr beim Burda-Verlag erscheindendes Print-Magazin "Birgit" nach 17 Ausgaben eingestellt werden!

Gegenüber dem Branchenportal DWDL erklärte Birgit Schrowange ihren Entschluss:

"Meine Prioritäten haben sich verschoben, ich möchte jetzt mehr Zeit meinem Privatleben und anderen Interessen widmen", so die 61-Jähirge, "In diesem Zusammenhang haben BurdaLife und ich auch entschieden, meine Zeitschrift Birgit nicht weiter zu produzieren. Nach 16 gemeinsamen Ausgaben, an denen ich mit viel Engagement und Freude mitgearbeitet habe, wird die Ausgabe 13/2019 unsere letzte sein."

Erst vor Kurzem hatte Birgit Schrowange einen Heiratsantrag ihres langjährigen Partners angenommen - es scheint, als würde sich die -Moderatorin voll und ganz auf ihr privates Glück konzentrieren wollen!