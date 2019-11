Birgit Schrowange nach Heiratsantrag: Jetzt lässt sie die süße Bombe platzen!

Bei ist ordentlich was los! Erst vor einigen Tagen lüftete die Moderatorin ihr süßes Geheimnis und berichtete, dass sie und ihr Freund Frank Spothelfer sich das Jawort geben wollen. Doch damit nicht genug...

Birgit Schrowange lässt sie süße Bombe platzen

Wie Birgit berichtet, sind sie und ihr Frank schon voll mit der Hochzeitsplanung beschäftigt! So verrät sie gegenüber " ": "Ja, die Eheringe haben wir schon. Die gibt es schon." Birgit und Frank können ihren großen Tag also kaum abwarten! So schwärmt Birgit auch in den höchsten von ihrem Liebsten: "Der Frank ist einfach jemand, der, ja, also der ist wirklich ein ganz toller Mann und wir passen gut zusammen und wir sind jetzt zwei Jahre und drei Monate zusammen. Es passt einfach! Da spürt man einfach, wenn es passt, dann passt es. Ich freue mich, dass ich in meinem hohen Alter noch, ja, wie soll ich das sagen? Dass ich mich noch mal so verliebt habe." Und wie stellen sich Birgit und Frank ihre Zukunft als Ehepaar vor?

Birgit hat ganz genaue Vorstellungen

"Also wenn ich heirate, dann möchte ich die Chance haben, dass es wirklich hält, dass es wirklich für immer ist. Und, also wir bleiben ja nicht 50 Jahre, die goldene Hochzeit werden wir nicht mehr erleben", fügt Birgit abschließend hinzu. Wann und wo sich die beiden das Jawort geben wollen, wollte Birgit allerdings noch nicht verraten. Wir können also weiterhin gespannt sein und freuen uns schon jetzt auf die ersten Fotos...

