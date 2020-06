Birgit Schrowange: Traurige Beichte!

Im "Bunte"-Interview packt Birgit Schrowange jetzt aus. Sie begann ihre Karriere mit 25 beim ZDF. Ein früherer Sendeleiter soll ihr dort zu nahe gekommen sein. "Anfangs war er noch charmant zu mir. Doch er gab mir schnell zu verstehen, dass er am längeren Hebel sitzt und sich von mir mehr erwartet als verbale Freundlichkeiten", so die Moderatorin.

Und weiter: "Er fing plötzlich an, mich zu betatschen, legte seine Hand auf mein Knie, streichelte mir den Nacken, wenn er hinter mir stand." Er soll sie sogar ständig zum Essen eingeladen und ihr gedroht haben, ihre Dienste zu kürzen! "Was er auch tat, als ich nicht auf sein Drängen einging", so Borgit Schrowange.