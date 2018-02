Birgit Schrowange: Traurige Liebes-Beichte!

Ohje, das sind definitiv keine guten Nachrichten für Frank Spothelfer, den Freund von Birgit Schrowange. Erst im vergangenen Jahr verkündete die Moderatorin die Liebe zu ihrem neuen Freund. Jetzt schockt sie ihre Fans mit einer traurigen Liebes-Beichte!

Birgit Schrowange: Schockierende Liebhaber-Beichte!

Birgit Schrowange: Hochzeitsantrag abgelehnt

Obwohl es momentan für Birgit Schrowange in Sachen Liebe nicht besser laufen könnte, scheint sich die Moderatorin über das Thema "Hochzeit" keine Gedanken zu machen. Auch in der Vergangenheit ging es Birgit ähnlich. So verrät sie gegenüber "RTL", dass sie bereits drei Heiratsanträge ablehnte. Keine guten Nachrichten für Frank. Wird er die 59-Jährige jemals vor den Traualtar führen können?

Birgit Schrowange: Was ist mit Frank?

Frank Spothelfer scheint sich von Birgits Vergangenheit nicht beirren zu lassen. Nachdem Birgit über ihre Liebes-Vergangenheit berichtet, kann er darüber nur lachen und den Kopf schütteln. Ob die beiden trotz Birgits trauriger Liebes-Beichte eine Hochzeit in Erwägung ziehen, ist nicht bekannt. Wir können also gespannt sein!